deber y conveniencia Las actuaciones de la Justicia no tienen por qué coincidir con el interés de la política. Y la coherencia sí que importa ALBERTO AYALA Sábado, 3 noviembre 2018, 01:06

Ahora sí. Todo listo para el inicio de la vista oral contra los responsables del fallido 'procés' catalán. Ninguno de ellos se va a sentar en el banquillo por hacer política ni por sus ideas separatistas, sino por transgredir la ley. Me parece de la máxima relevancia dejar perfectamente sentado lo anterior. Si no aceptamos o ignoramos –como pretende el nacionalismo– que las leyes están para respetarse, gusten o no, es que no aceptamos vivir en democracia.

Faltaban por conocer las calificaciones de Fiscalía y Abogacía del Estado. No ha habido sorpresas respecto a lo que se había ido filtrando en las horas previas. El Ministerio Público acusa de rebelión al exvicepresident Junqueras, a los cinco exconsellers en prisión, a la expresidenta del Parlament Forcadell y a los antiguos líderes de las organizaciones sociales independentistas (ANC y Òmnium). El Estado, en cambio, pide su condena por sedición, lo que implica penas de cárcel bastante más bajas.

Esa es la gran pregunta a la que tendrán que responder los magistrados que presidirán el juicio. Si hace un año hubo violencia suficiente como para calificar lo sucedido de rebelión. Si, por el contrario, lo que se produjo fue un alzamiento para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, que eso es la sedición. Si no sucedió nada tan grave y a lo que asistimos fue a un simple caso de desobediencia, que no implica prisión. O si no hubo nada punible.

Aunque algunos alberguemos serias dudas de que nos encontremos ante un delito de rebelión, si tanto el juez instructor como la Fiscalía consideran que es el tipo penal que se ajusta a lo sucedido no han hecho sino cumplir con su deber. Cuestión diferente es que la actuación de la Justicia deba coincidir con la conveniencia de la política, o de parte de ella.

Desde posiciones conservadoras, aunque no solo, se reclaman condenas duras contra los líderes 'indepes' a modo de escarmiento. Desde las izquierdas se pone más el acento en la conveniencia política y se aboga por penas más benévolas que puedan ayudar a encauzar el problema de fondo. En esta segunda línea cabría encajar la posición de la Abogacía. Por mucho que lo niegue parece evidente que el Gobierno socialista habría influido para que se acuse a los imputados de sedición y no de rebelión. Por cierto, ninguna regalía dada la pena que conlleva.

Cuestión aparte es la coherencia. Que tanto la Abogacía del Estado como el presidente Sánchez vieran «clarísimo» hace unos meses que lo sucedido en Cataluña fue una rebelión y que ahora lo definan como sedición resulta escasamente presentable. En especial en el caso del jefe del Ejecutivo, convertido en todo un especialista en cambiar de opinión y de olvidar sus promesas cuando le conviene. La coherencia en política debiera seguir siendo importante, aunque cada vez lo sea menos.

Por fin están las conveniencias políticas. Parece evidente que Sánchez se ha movido y ha presionado a la Abogacía para que los 'indepes' apoyen las Cuentas y tener despejada la legislatura. Sin éxito. Ni ERC ni PDeCAT le apoyarán.

Una condena dura, es evidente, no ayudará a encauzar el problema. Tampoco tengo claro que una blanda sí.

Es la hora de la Justicia. Que sea justa.