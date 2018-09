Cuestión de crédito Las emanaciones de las cloacas del Estado, por malolientes que sean, han servido con frecuencia para poner al descubierto las vergüenzas de sus gestores JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA Domingo, 30 septiembre 2018, 00:47

Decía Winston Churchill que los países balcánicos tienen tanta historia que no pueden digerirla. No hay agravio de uno que no se justifique por el que el otro le infligió con anterioridad. Se ha trabado así una cadena de represalias sin principio ni fin. A la política española, en una escala, por supuesto, muy inferior, le empieza a ocurrir algo parecido. En estos pocos años de trayectoria democrática, casi todos los agentes han apilado tal cantidad de errores, irregularidades y ofensas, que siempre hay un fallo del rival que puede esgrimirse en defensa propia. Basta con recordarle, para taparle la boca, que él hizo algo igual o peor. La actual ministra de Justicia se defiende en el Parlamento acusando de más graves trampas a su predecesor. Los supuestos plagios de Sánchez encuentran redención en el ocultamiento de los trabajos de Casado. Y el actual bloqueo que la oposición ejerce en la Cámara se justifica por el 'no-es-no' con que quien hoy es presidente trató de impedir en su día que el partido ganador de las elecciones formara gobierno, poniendo en riesgo la estabilidad de su propia formación.

Lo peor es que esta práctica de 'exculpación por inculpación' –el 'y tú más' o el 'tú también'– no la ejercen sólo los políticos. También los medios de comunicación se encuentran, en demasiada medida, contaminados por ella y la ejecutan en detrimento de su cacareada independencia. El resultado no es otro que la total desorientación del ciudadano, que se ve desprovisto de referencias externas, y arrojado a la subjetividad de sus propias preferencias personales o partidistas. Y así, viniendo al caso de lo que está ocurriéndole al Gobierno, se esfuma cualquier criterio objetivo que pueda guiarle en su toma de postura sobre la atribución de responsabilidades al ministro o ministra de turno. En vez de haber avanzado en el establecimiento de criterios razonables que permitan exigir la dimisión de un cargo o esperar el final de un gobierno, la política ha devenido un campo de batalla en el que lo único que parece dirimirse es la conquista o el mantenimiento del poder a cualquier precio.

Todo vale para defender la propia postura. En el caso de la ministra de Justicia, quienes la defienden esgrimen dos escrúpulos ético-cívicos que enmarañan, más que dilucidan, las responsabilidades. El inadmisible uso de las cloacas del Estado, de un lado, y la distinción entre lo público y lo privado, de otro. Me detendré, por razones de espacio, en el primero, no con intención de abogar por la inculpación de la interesada, sino por un prurito de honradez intelectual, que nada tiene que ver con inculpaciones.

De acuerdo con el citado escrúpulo, el hecho de que una información proceda de las llamadas cloacas del Estado la privaría de valor y la haría inservible. Se olvida de este modo que, sin las malolientes fumarolas que emanan de las cloacas, muchas de las podredumbres que el poder trata de ocultar y el ciudadano tiene el derecho de conocer habrían quedado enterradas. Sirvan dos ejemplos. Tommaso Buscetta permitió, con sus delaciones de 'pentito', que el juez Giovanni Falcone desmantelara toda la cúpula de la organización siciliana. No era una cloaca del Estado, pero sí una cloaca mafiosa que el Estado utilizó sin escrúpulos para sus fines. No habló Buscetta con ánimo de servir, sino por puro interés. Calló más de lo que dijo. Y de la cárcel salió libre a EE UU como 'testigo protegido'. WikiLeaks usa informaciones anónimas, sin excluir hackeos ilícitos, para airear, entre otras cosas, cloacas de los Estados, que prestigiosos medios publican sin escrúpulo. Quiere todo esto decir que ni el origen ni la intención de quien la facilita desvirtúan la información. Su valor reside en su veracidad contrastada. Y, a efectos de la opinión pública, aunque no de la Justicia, poco importa quién sea o qué persiga quien la facilite. Basta con que se verifiquen los datos que se ponen, por su mediación voluntaria o involuntaria, en conocimiento de aquella.

Pero, dicho esto, que es de orden puramente formal, no me atrevo a decir qué debe hacer la ministra o, a su respecto, el presidente del Gobierno. Cuándo y por qué se dimite es, en la política española, una convención que todavía no se ha adoptado. Sí me atrevo, sin embargo, a afirmar que, de seguir en el cargo, la ministra lo ejercerá sin crédito alguno y el presidente, con el suyo muy mermado.