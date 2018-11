Cuba, más cerca Cabe esperar que el régimen todavía castrista no registre una involución con violaciones flagrantes de derechos humanos y gestos de cerrazón EL CORREO Sábado, 24 noviembre 2018, 01:04

La visita de Pedro Sánchez a Cuba establece una línea de comunicación al más alto nivel entre Madrid y La Habana 32 años después de que un presidente español -Felipe González- viajara por última vez a la isla, y un año más tarde de que la UE suscribiera el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el régimen castrista que ahora lidera Miguel Díaz-Canel. La iniciativa ofrece una ventana de oportunidad al Gobierno cubano cuando la sombra de los hermanos Castro tiende a disiparse y, a su vez, la estancia de Donald Trump en la Casa Blanca, la crisis en Venezuela y el reciente cambio en la presidencia de Brasil han ido cegando sus expectativas respecto al entorno más próximo. El viaje no ha ofrecido resultados más tangibles que una interpretación propia del diálogo abierto entre la UE y Cuba. Eso y la fijación de una agenda particular para la revisión periódica de las relaciones que atienda al cumplimiento de los derechos humanos en aquel país, junto a los efectos positivos que puede comportar para los intereses comerciales de las empresas españolas que operan en y con Cuba. De hecho, los cambios operados en la isla apuntan a un eventual incremento de las relaciones económicas, por delante de los avances que pudiera experimentar la sintonía política entre ambos países. Parece lógico que sea España el socio comunitario que encarne la deseable normalización y la ampliación de los intercambios comerciales e institucionales entre Europa y ese reducto totalitario de América Latina que ofrece señales de una inexorable apertura hacia la libertad. La decisión de Sánchez de evitar el encuentro con la oposición política a un régimen todavía castrista parece confiar en la evolución hacia una normalización democrática. Un supuesto que podría verse frustrado por la deriva de los acontecimientos en EE UU, Brasil y Venezuela, provocando una respuesta reactiva o cuando menos inmovilista en el heredado mandato de Díaz-Canel. La visita ha discurrido, en todo caso, por un pasillo muy estrecho, como limitados parecen sus resultados inmediatos. Solo cabe desear que Cuba no experimente fenómeno alguno de involución en las actitudes de su régimen, con violaciones flagrantes de los derechos humanos o nuevos gestos de cerrazón respecto al ejercicio cotidiano de la libertad por parte de sus ciudadanos.