Crisis en el independentismo Lo ocurrido en el Parlament entre ERC y JxCat no es más que la punta del iceberg Quim Torra. / EFE XABIER GURRUTXAGA Viernes, 5 octubre 2018, 01:22

La división y el desencuentro entre las fuerzas independentistas en Cataluña es una realidad tan evidente que no se puede ocultar ni cuestionar. Lo ocurrido ayer en el Parlament entre ERC y Junts per Catalunya no es más que la punta del iceberg de una crisis de mucho mayor calado que afecta a los fundamentos del proyecto independentista.

Es un desencuentro estratégico que divide y enfrenta a Puigdemont, con Junqueras, a Junts per Catalunya con ERC, a Quim Torra con la otra mitad del Govern, provoca la división en el PDeCAT, etc. En ese escenario de desencuentro y de confusión, donde el máximo representante de la Generalitat, ignorando su función y responsabilidad, se transforma y actúa como auténtico agitador, animando a los CDR, referentes del nuevo poder, a presionar a las instituciones y en concreto a los Mossos d'Esquadra, es normal que se abra la puerta al 'desmadre'.

Es obvio que esta crisis tiene que ver con la lucha entre ERC y Junts per Catalunya por la hegemonía en el seno del independentismo. Pero existe, además, una razón más de fondo que tiene que ver con la estrategia a seguir tras la experiencia del 'procés', que ha tenido, como todos saben, una respuesta contundente del Estado tanto de orden judicial (dirigentes presos y huidos), de actuación represiva policial, como de intervención política (art. 155).

ERC parece que ha comprendido que la estrategia basada en la imposición de 'hechos' sin el amparo del 'derecho' tiene unos costes muy elevados para la sociedad catalana, sin que, además, dicha estrategia garantice ningún resultado. Parece que han entendido que la unilateralidad no es una estrategia solo frente al Estado, sino también frente a la otra mitad de la sociedad catalana. De ahí que ahora reconozcan que con solo el respaldo de la mitad de la población no se puede construir la república y que se precisa acumular más voluntades, teniendo por ello que modificar la estrategia seguida para adaptarla a la situación real de la sociedad catalana. Esta nueva Esquerra Republicana resulta clave para cualquier intento de reconducción de la situación en Cataluña, no solo en su vertiente interna como favorecedor de una mayor distensión, sino también en la dimensión externa para garantizar una interlocución más responsable que la actual con los poderes del Estado.

El problema más grave que presenta la crisis del independentismo para su reconducción está en la falta de un liderazgo serio y responsable en el otro sector de este movimiento que se ve representado por la persona de Puigdemont. Una parte importante de aquel millón de votos que en las autonómicas votaban CiU y que pocos años después, sin grandes desafecciones, se sumaron a la aventura independentista. Esa parte del independentismo que está condicionada por la situación difícil de Puigdemont y que se encuentra en una posición confusa debido a una peligrosa falta de definición, jugando a lo que algunos denominan la 'doble gesticulación', llamando, casi al mismo tiempo, de una parte, a construir la república conforme al mandato del 1-0 y, por otra parte, demandando a Pedro Sánchez una reunión para negociar un referéndum pactado.

Es una crisis grave que se está intensificando cada vez más y que si bien ayer consiguieron controlarla, volverá a reproducirse, siendo el desenlace más probable de esa continua reedición de desencuentros la convocatoria de nuevas elecciones, cuando seguramente los republicanos entiendan que es mejor ese escenario que seguir soportando una relación que perjudica a Cataluña y a su proyecto independentista.