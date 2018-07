Corrupción sin cesar Resulta inquietante la presunta disposición de tantos cargos públicos de diversos partidos a dejarse embaucar por la oferta de una comisión EL CORREO Miércoles, 4 julio 2018, 01:44

Un juzgado de Badalona ordenó ayer un número tal de detenciones, registros y requerimientos de documentación ante la supuesta existencia de una trama de corrupción ligada a instalaciones y aplicaciones para la regulación del tráfico urbano que los investigadores no podían haber elegido un nombre más elocuente para su operativo que el de 'Enredadera'. El procedimiento seguido al parecer responde a una modalidad ya conocida. Una empresa -en este caso Gespol SL, filial de Sacyr- es sospechosa de haber logrado contratos mediante el intercambio de favores con responsables municipales de distintas formaciones políticas, bien directamente, bien a través de concursos amañados. Dado que las corporaciones señaladas por la investigación pertenecen a una decena de comunidades y están regidas por alcaldes y concejales de muy distintos colores políticos, es lógico pensar que la matriz de la supuesta trama estaría en el ánimo corruptor de la compañía, a la que el Ayuntamiento de Vitoria ha adjudicado al menos tres contratos. Aunque el asunto revelaría un problema inquietante: la presunta disposición de tantas y tan diferentes personas a dejarse embaucar por la oferta de una comisión en el ejercicio de un cargo público. Si se confirman las informaciones que se avanzaron ayer, el caso interpela directamente a las empresas que puedan verse en condiciones de obtener una situación de ventaja competitiva mediante el reparto de sus eventuales ingresos con los 'facilitadores' institucionales de sus negocios. Ningún ejecutivo, ningún equipo de dirección y ningún consejo de administración debería sentirse protegido por los resultados que obtenga en la gestión de los intereses corporativos si estos se realizan vulnerando la legalidad mediante la corrupción de responsables públicos. No se trata únicamente del establecimiento de códigos éticos que sean aplicados con mayor o menor transparencia. Se trata de que la sociedad mercantil se vea concernida por la investigación judicial adelantándose a las demandas de ésta y colaborando desde antes de que se sustancien formalmente. Junto a ello, este escándalo en ciernes emplaza a todos los partidos, sin excepción, a que renuncien a utilizar la presunción de inocencia como subterfugio para preservarse defendiendo a los propios. Porque solo la depuración inmediata de la mínima sospecha de corrupción podrá prevenir su aparición futura cuando queda demostrado que las irregularidades no son ni del pasado, ni de uno, dos o tres partidos en exclusiva.