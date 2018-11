Convergencia de diagnósticos La desaceleración de la economía española, advertida por organismos internacionales, debería llevar a tomar medias quese están obviando Fotolia MANFRED NOLTE Lunes, 26 noviembre 2018, 00:46

La reciente coincidencia de valoraciones realizadas por la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE sobre la economía española debería servirnos de criterio para revisar nuestras pautas de funcionamiento y alcanzar las correspondientes conclusiones. No parecería lógico pensar que los tres organismos yerran simultáneamente en sus juicios y recomendaciones.

Los tres concuerdan en ubicar a España en un plano de desaceleración, esa situación agridulce que sigue a una etapa de aplauso institucional, acompañada de un regusto pesimista, ya que las desaceleraciones, de no corregirse, constituyen antes o después el prólogo de una nueva recesión. Se reconoce y elogia la drástica reducción de nuestro endeudamiento privado, la ganancia en competitividad de costes, el ininterrumpido saneamiento de las entidades financieras y la persistencia de superávits en las balanzas exteriores. Y un estado general, en conjunto, saludable.

Pero la desaceleración se refleja en los dos agregados básicos del PIB y el empleo, fuertemente interrelacionados ambos en base a la ley de Okun. Así, la serie oficial del crecimiento del producto español es claramente decreciente: 3,4% (2015), 3,3% (2016), 3% (2017), 2,6% (2018)y 2,3% (2019).

La recuperación del empleo –el porcentaje de paro es hoy la mitad del de 2013– resulta muy alentadora, pero la tendencia es menguante. Referido al tercer trimestre de cada año el parose corrigió en 299.000 personas (2015), 253.000 (2016), 182.000 (2017) y 164.000 (2018).

A mediados de la semana pasada, las tres instituciones antes citadas realizaron una ligera rebaja adicional de las perspectivas del país. El FMI ha calculado en un 2,5% el crecimiento del PIB para 2018, lo que supone un recorte de dos décimas en dos meses. El PIB se fija para 2020 en el 1,9% (OCDE y FMI) y enel 2% (CE). El paro estimado para la misma fecha se cifra en el 14,3% (FMI), el 13,3% (CE) y el 12,5% (OCDE).

En cuanto al déficit público, las estimaciones van desde el -2,4% (FMI) al -1,2% (OCDE), pasando por el -1,9% (CE). Según la CE, el gasto que se consigna en los nuevos Presupuestos se desbordará y los ingresos no alcanzarán los niveles previstos. Bruselas da un paso más: prorrogar los Presupuestos de Rajoy conduciría el déficit en 2019 al 2,4%. Y la probabilidad de que esto suceda es cercana a la unidad.

Dado que Presupuestos fiscales negativos no hacen sino engrosar el stock de la deuda pública española, las tres instituciones alertan de la incapacidad del Gobierno para disminuirla, extremo que representa una de las vulnerabilidades mayores de la economía española de cara a una próxima recesión.

Las autoridades de vigilancia insisten en la necesidad de crear colchones de amortiguación para crisis futuras y uno de ellos es partir de un volumen de deuda bajo que permita el posterior endeudamiento anticíclico en los mercados. No es malo recordar que en 2007, víspera de la gran crisis, España contabilizaba un ligero superávit fiscal y la deuda pública apenas representaba el 35% del PIB de aquel año.

Los organismos piden reformas estructurales, o sea políticas, que flexibilicen las estructuras productivas y las hagan más competitivas en el futuro. Hay que alertar sobre el hecho de que nuestra productividad lleva años estancada y la UE no percibe esfuerzo alguno en recortes estructurales en nuestro déficit fiscal. Entretanto, no sólo no se acometen nuevas reformas sino que se revierten otras, hasta ahora consideradas imprescindibles.

El FMI y la OCDE reclaman subidas del IVA y una jubilación mucho más tardía. Y unilateralmente la organización con sede en Paris ve con buenos ojos la elevación del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), aunque el FMI la critica. Sobre las pensiones no cabe discusión alguna. La distancia entre cuotas y prestaciones en el presente ejercicio ha dinamitado todos los récords y el sistema de prestación definida deriva sin remedio hacia la cuneta.

Del SMI cabe matizar: todos deseamos 'en abstracto' salarios más altos. Pero el argumento exhibido por el secretario general de la OCDE –porque «en Alemania, una vez efectuado, se comprobó que no se perdió ni un empleo»– es válido en un país con pleno empleo, pero representa una incógnita mayor en otro cuyo paro ronda el 15%, como han manifestado la UE y el Banco de España.

El tiempo dirá, pero la lista de tareas pendientes, que es larga y exigente, parece merecer escasa atención entre gobernantes y legisladores.