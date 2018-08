Complementar las pensiones EDITORIAL Euskadi se aplica en la búsqueda de fórmulas que eviten que el nivel de vida de los vascos se desplome cuando accedan a la jubilación EL CORREO Domingo, 5 agosto 2018, 00:18

La sostenibilidad del sistema de pensiones está en jaque debido a que las tendencias demográficas apuntan en una dirección que dificulta no tanto su supervivencia como el mantenimiento de la tasa de sustitución, es decir, la proporción de salario cubierta por la pensión. Este cociente pasa por ser el verdadero indicador del bienestar de los jubilados al compararse con los trabajadores. Las cifras publicadas por la Unión Europea indican que en Euskadi y en España hay 3,5 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, y el problema es que este ratio se estima que pasará a tener un valor de 1,6 en 2050, lo que implicaría que tres operarios deberían financiar la pensión a dos mayores de 65. Y con esos números el sistema es difícilmente viable. De hecho, la propia Comisión estima el porcentaje que supone la pensión sobre el salario medio y su evolución. En España ese cociente registra un valor del 78,7%, y se encuentra dentro del corte de países en los que esa tasa es más elevada. Pero para 2050, y teniendo en cuenta las reformas de 2011 y 2013 que ahora están muy cuestionadas, se espera que el valor del ratio baje al 50%, con lo que se produciría una merma significativa en la calidad de vida de los pensionistas con respecto a la situación actual. ¿Cuál es la solución al problema? Tratar de mantener la generosidad de ahora implicaría una carga difícilmente soportable para las futuras generaciones de trabajadores. Lamentablemente no hay solución sin coste. Es por ello que recuperar la idea de los tres pilares -pensión pública complementada por planes de empresa e individuales- parece pertinente, aunque hay que dar con la fórmula adecuada. El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha abogado por impulsar un plan complementario de empresa, para lo que solicitó el apoyo a empresarios, trabajadores y organizaciones sindicales. Unas EPSV ya vigentes en las administraciones públicas y en una parte de las empresas de Gipuzkoa, gracias a un pacto entre patronal y sindicatos. La idea no parece mala, pero también sería preciso tratar de incentivar el ahorro desde una perspectiva fiscal, cuestión que ha ido perdiendo relevancia a lo largo de los últimos años. De hecho, el Gobierno vasco lleva meses trabajando en una propuesta que propone destinar un 6% del sueldo -con aportación compartida empresa-trabajadores- para esos planes complementarios. Conviene no precipitarse y buscar el máximo consenso.