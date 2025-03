Yan en Madrid

Comenta Compartir

En marzo de 2020, el escritor chino Yan Lianke, candidato al Nobel y censurado en su país, dirigió un mensaje a sus estudiantes de la ... Universidad de Hong Kong en el que expresaba su deseo de que cuando la pandemia de Covid-19 pasara, quedara la memoria: «Espero que, en un futuro previsible y no muy lejano, cuando este país comience a anunciar a los cuatro vientos con toda fanfarria y épica su victoria en la guerra contra la epidemia, no nos convirtamos en esos escritores que entonan cantos vacíos, sino únicamente en personas honestas y con memoria. Deseo que, cuando se ponga en escena la gran representación, no seamos la comparsa que acompaña a la función».La batalla por el relato de la pandemia ha irrumpido ahora con fuerza, sustanciada, por ejemplo, en el baile del número de fallecidos en la Comunidad de Madrid. «Escribir poesía -dijo Yan- después de Auschwitz es un acto de barbarie, pero guardar silencio y olvidar son barbaries aún más terribles».

