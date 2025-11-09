El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El escritor Eduardo Mendoza.

Que vengan ya

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Desde que leí 'Sin noticias de Gurb', del reciente Premio Princesa de Asturias Eduardo Mendoza, simpatizo con los alienígenas. A mí, que me da miedo ... casi todo, que no me distingo por mi audacia, me gustaría, en cambio, ser testigo de la llegada de otras civilizaciones a la Tierra. Se trata de una posibilidad que tenía olvidada, pero estos días, gracias a un científico de Harvard, se ha extendido la tesis de que el cuerpo celeste 3I/ATLAS que anda por ahí fuera sea una nave alienígena. La mayor parte de los expertos cree que la teoría es un disparate pero, por supuesto, eso no ha detenido las especulaciones. Al ver algunos foros de internet da la impresión de que estamos, en general, deseando que nos visiten. Imaginen cuánto podríamos aprender de seres que vienen de tan lejos. Se nos brindaría la oportunidad de entender mejor el universo, de despejar fórmulas y de responder, quién sabe, a la gran pregunta de nuestro tiempo: ¿cómo tenemos que interpretar lo de Rosalía?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  3. 3 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  6. 6

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  7. 7 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  8. 8 Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo
  9. 9

    Joaquín Sabina emociona y pone en pie a la penúltima ciudad de su carrera
  10. 10

    El cierre del Gobierno de Estados Unidos afecta ya a más de 4.000 vuelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Que vengan ya

Que vengan ya