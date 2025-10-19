El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Correo
El columpio

Tanta maldad

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

El Ayuntamiento de Tarrasa ha suspendido las adopciones de gatos negros hasta que pase Halloween. Curiosamente, hace más de un mes que, en Llodio, escuché ... hablar por primera vez del temor de las protectoras ante ciertos rituales satánicos. Me quedé estupefacta. Como si me hubieran revelado el oscuro secreto de algún conocido. Mientras la mayoría de la gente come hamburguesas de color negro, huesos de santo y se viste con algún disfraz hortera, hay quienes, llevados por extrañas creencias, se dedican a maltratar animales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  4. 4 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  5. 5

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  6. 6 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  10. 10

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tanta maldad

Tanta maldad