Es una idea extendida que ante un conflicto entre dos amigos, los terceros no tienen por qué participar si no se han visto directamente involucrados. ... Tomar partido es una faena y siempre se puede esgrimir ese 'es que a mí tampoco me hizo nada'. De hecho, habrá quien se incomode si se saca a colación la discordia. Aceptado, por tanto, que los terceros no medien, no procede pedir a nadie que se posicione ante lo que podamos considerar una agravio o, sin más, una impertinencia; sin embargo, creo que sería cabal esperar cierta lealtad. La bandera de la amistad se enarbola por todo lo alto, pero, al parecer, en los grupos de amigos cuesta mucho ponerse en los zapatos del otro. Si alguien sufre por un desencuentro, es su problema. Me pregunto, pues, dónde queda la ética personal y me pregunto una vez más qué entendemos por amistad y hasta qué punto es razonable sentir cierta decepción cuando ves a los amigos ponerse de perfil. Y yo lo siento, pero, en mi opinión, ese no es el perfil bueno.

