Con opción de (no) compra

Si hiciéramos un recuento de las últimas novedades literarias, el número total sería abultado. Por ejemplo, se acaba de publicar 'El buen mal', de Samanta ... Schweblin, y está a punto de llegar a las librerías 'Todo empieza con la sangre', de Aixa de la Cruz. Entre mis manos tengo ya 'Vuelve a mí', de Rubén Sánchez Trigos, considerado un maestro del terror. La impactante frase bajo la que se presenta este 'thriller' me ha dejado pensativa: «Los vivos tenemos derecho a muchas cosas. Los muertos solo a una: descansar en paz». Me apetece hablar de estos libros porque no me apetece hablar del libro del que todo el mundo ha hablado durante estos últimos días. Tanto los que abogaban por que se publicara como los que defendían lo contrario han contribuido a que esa novedad haya eclipsado a las demás. Finalmente, el lunes supimos que el juez ha rechazado la suspensión de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Queda indemne, sin embargo, nuestro derecho a no comprarlo.

Libros