El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El columpio

Monstruos

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Podrá sentarse tranquilamente en una terraza, bajo el tibio sol de las mañanas de invierno; podrá pedirse un trago, quizá con una tapa, sonreír, dejar ... propina. Podrá hacerlo porque las penas con las que se castiga el delito de maltrato animal, incluso en su tipo agravado, no superan los 24 meses de prisión. Es decir, si el infractor no tiene antecedentes, se librará de entrar en la cárcel. Podrá sentarse en esa terraza, ya digo, a pesar de que el día anterior entrara a una protectora de La Palma del Condado, en Huelva, y solo o acompañado, aún no se sabe, matara a una galga con un destornillador. La perra se llamaba Jara, tenía doce años; los miembros de la protectora dicen que era muy noble, que nunca hizo daño a nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  2. 2

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  7. 7

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Monstruos

Monstruos