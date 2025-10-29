El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eduardo Margareto
El columpio

El mercado y la menopausia

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:10

Hasta hace muy poco, los medios de comunicación y las redes sociales apenas prestaban atención a la menopausia; ahora, en cambio, se informa con insistencia ... sobre su sintomatología: sudoración, insomnio, disminución del ritmo metabólico, aumento de la osteoporosis, redistribución de la grasa corporal, rabia irracional, niebla mental persistente y un largo etcétera. Sin duda, la alteración hormonal que se experimenta en esta etapa se manifiesta de diversas maneras y creo que es muy bueno que se hable de ello con naturalidad, lejos de clichés, y que se aconseje, por supuesto, llevar una vida sana. Sin embargo, observo que la parafarmacia y la industria de la alimentación han encontrado un filón que se refleja en la publicidad. La tristeza inexplicable es otro de los síntomas, pero después de ver algunos de los anuncios dirigidos a mujeres que afrontan la menopausia, puede que tan inexplicable no sea.

