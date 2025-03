Mejor no, y lo sabes

Comenta Compartir

En 1969, Julio Iglesias rodó 'La vida sigue igual', una película que la estrella bronceada nunca pudo ver sin sentir vergüenza, tal y como cuenta ... Ignacio Peyró en el fascinante libro 'El español que enamoró al mundo'. El caso es que el 'crooner', tras aquella incursión en la gran pantalla, poco más hizo para el mundo del cine, a pesar de las ofertas que recibió. «Julio Iglesias no siempre ha triunfado en lo que ha hecho, pero sí en lo que ha sabido dejar de hacer», escribe Peyró. Esa frase me condujo a otra sentencia de Iñaki Uriarte, muy irónica, que me atormenta a menudo: «Con lo fácil que es no escribir un libro malo». Ciertamente, lo que en la vida, de forma voluntaria, vamos decidiendo no hacer conforma un currículo profesional y emocional de rastreo casi imposible; y como todo lo enigmático genera interés. Lo que no hacemos nos conforma, y creo que es importante tenerlo en cuenta en estos tiempos en los que hacer y mostrar lo que se hace funcionan como un binomio de éxito.

