El columpio

Hoy, partido

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:02

Imaginen que lleváramos camisetas con el nombre de nuestros intérpretes favoritos. Imaginen que la ciudadanía tomara trenes y autobuses para ver distintas representaciones teatrales, aunque ... al día siguiente hubiera que trabajar. Imaginen que casi a diario se retransmitieran por televisión obras de teatro. Imaginen que en los bares y en las plazas se dieran acaloradas discusiones por la disimilitud de preferencias dramáticas. Imaginen que silbáramos al escenógrafo, y que los autores condujeran descapotables rojos.

