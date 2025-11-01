Ni Dostoievski

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El columpio

Txani Rodríguez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:52

Para Dostoievski, la culpa era un tema capital. 'Crimen y castigo', su novela más famosa, está protagonizada por el joven Raskólnikov, que, llevado por la ... desesperación, asesina a una usurera y a su hermana. Este clásico de la literatura estrecha las vías respiratorias por la profundidad con la que reflexiona sobre la culpa, el tormento y la posibilidad de redención. Pero a pesar de su maestría, creo que Dostoievski no podría narrar a Mazón. En este caso, el escritor ruso, al tratar de internarse en el infierno de la culpabilidad, no encontraría nada. Inquietante: como si se escucharan golpes y gritos en la habitación de al lado y al abrirla, la descubriéramos vacía.

