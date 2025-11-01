Ni Dostoievski

Comenta Compartir

Para Dostoievski, la culpa era un tema capital. 'Crimen y castigo', su novela más famosa, está protagonizada por el joven Raskólnikov, que, llevado por la ... desesperación, asesina a una usurera y a su hermana. Este clásico de la literatura estrecha las vías respiratorias por la profundidad con la que reflexiona sobre la culpa, el tormento y la posibilidad de redención. Pero a pesar de su maestría, creo que Dostoievski no podría narrar a Mazón. En este caso, el escritor ruso, al tratar de internarse en el infierno de la culpabilidad, no encontraría nada. Inquietante: como si se escucharan golpes y gritos en la habitación de al lado y al abrirla, la descubriéramos vacía.

Hace tiempo que la actitud del presidente valenciano emana de lo inexplicable. Por eso creo que Mazón se parece más a un personaje de Stephen King que a uno de Dostoievski. Desde luego, ha superado nuestra credulidad.

