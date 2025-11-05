Ni cantan ni bailan
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:16
Mariah Carey ya ha lanzado el nuevo vídeo de su famosa canción 'All I want for Christmas is you'. Esta tradición de nuevo cuño confirma ... que ha empezado la Navidad. Siempre pienso que la cantante estadounidense ha logrado algo envidiable: vivir de maravilla sin hacer nada. Sus cifras de negocio así lo corroboran: percibe alrededor de tres millones de dólares al año por su villancico.
En España hay un partido político que también vive, en cierto modo, de las rentas porque ha capitalizado en sus siglas los derechos de autor de cada desgracia que asole al país: conflictividad, inundaciones, incendios. Hasta las derrotas eurovisivas le aportan rédito electoral. Me refiero, por supuesto, a Vox, que cada vez que pasa algo indeseable se apresura a brindarnos la misma cancioncita de siempre, sabedores de que sumarán votos sin tener que mover un dedo. No cantan ni bailan, pero son unos genios, la verdad.
