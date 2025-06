Caja de resonancia

Comenta Compartir

Leo que el festival Primavera Sound ha incorporado a su producción un túnel en el que se recrea cómo suena la guerra en Gaza. Abro ... los ojos, aprieto ligeramente las mandíbulas. Imagino que, entre un concierto y otro, de camino de la barra con la cerveza fresca, habrá quien quiera meterse en ese túnel. En un contexto de diversión, de distensión, como un festival de música me resulta raro creer que nadie pueda hacerse a la idea de lo que está sufriendo el pueblo palestino. Lo que suena y lo que resuena. Puede que el ruido del túnel nos acongoje, suena la guerra, pero no sabemos el terror que puede sentir, por ejemplo, una madre al ver dormir a su hijo sin saber qué será de ellos mañana. Nada de eso se puede recrear. No hay registro emocional posible. No sé para qué valdrá el túnel, esta columna tampoco valdrá para nada. Quizá solo para decir que creo que hay un tipo de miedo que solo puede escucharse en silencio.

Música

Gaza