El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Columpio

Andenes lejanos

Txani Rodríguez

Txani Rodríguez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

El martes se celebró el 30 aniversario del metro de Bilbao, un medio de transporte que, en efecto, transformó el modo de desplazarse de los ... vizcaínos. En cambio, el Cercanías, al menos la línea C3, que comunica Bilbao con Orduña, parece que aún no ha terminado de inventarse. Es como si estuviera en un preocupante periodo de pruebas y los responsables no consiguieran dar con la tecla adecuada para garantizar su buen funcionamiento. Los trenes llegan a menudo con retraso, el viaje cada vez dura más, y la frecuencia es cada vez menor. Además, la información es deficiente. Las reclamaciones y las denuncias de los pasajeros han aumentado en estos últimos tiempos, y algunos han optado por viajar en el vehículo propio. Dicen que los Cercanías se van a llamar 'Lottu', me parece bien, aunque yo creo que ya hay quien, por lo mucho que se ha complicado moverse de un lado a otro, los ha empezado a llamar 'Lejanías'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  9. 9

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Andenes lejanos

Andenes lejanos