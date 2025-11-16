Andenes lejanos

Comenta Compartir

El martes se celebró el 30 aniversario del metro de Bilbao, un medio de transporte que, en efecto, transformó el modo de desplazarse de los ... vizcaínos. En cambio, el Cercanías, al menos la línea C3, que comunica Bilbao con Orduña, parece que aún no ha terminado de inventarse. Es como si estuviera en un preocupante periodo de pruebas y los responsables no consiguieran dar con la tecla adecuada para garantizar su buen funcionamiento. Los trenes llegan a menudo con retraso, el viaje cada vez dura más, y la frecuencia es cada vez menor. Además, la información es deficiente. Las reclamaciones y las denuncias de los pasajeros han aumentado en estos últimos tiempos, y algunos han optado por viajar en el vehículo propio. Dicen que los Cercanías se van a llamar 'Lottu', me parece bien, aunque yo creo que ya hay quien, por lo mucho que se ha complicado moverse de un lado a otro, los ha empezado a llamar 'Lejanías'.

Metro de Bilbao