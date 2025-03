¿De quién es mi país?

El sueño americano' es una expresión que se acuñó aún no hace un siglo, y anunciaba acogida, estímulo y ascenso a lo superior. Le dio ... renombre un estudioso de la historia de Estados Unidos que escribió: «El sueño americano que ha atraído a decenas de millones de todo el mundo a nuestras costas en el siglo pasado no ha sido solo un sueño de mera abundancia material», era una promesa de igualdad de oportunidades, ascenso e integración.

El autor de este párrafo es James Truslow Adams, un nombre que apenas nos dice nada. Sin embargo, llamará la atención saber no solo que su padre nació en Caracas, sino que su abuela paterna era una venezolana de ascendencia española, con familiares guipuzcoanos y sevillanos. Su nombre era Carmen Michelena de Salias, basta oírlo para que resuene una vinculación, la del mestizaje.

Ahora el sueño americano está en horas rematadamente bajas con el equipo Trump, teñido de nacionalismo y supremacismo (la apoteosis del egoísmo colectivo y la sordidez personal). El presidente estadounidense gusta de acusar a los emigrantes de aprovecharse del sistema mucho más de lo que nunca podrán devolver.

Echemos una mirada a casa. Veo a Sánchez como un infiltrado en el socialismo, que para su mayor gloria personal ha resucitado al 'muerto' Puigdemont, dándole todo y más. «Todo lo que tengo es tuyo», si me aguantas en el poder. Sucede que el presidente da lo que es de los españoles y no suyo. Asume desprenderse de las competencias inmigratorias que son de toda la nación. El prófugo no ha tardado en asegurar que hablar catalán será imprescindible para tener permiso de residencia. Nos abocamos a la pesadilla española.