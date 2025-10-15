Las guerras, los conflictos violentos, los enfrentamientos armados tienen una solución muy simple: que las partes renuncien a vencer, a destruir al enemigo, a imponer ... su visión del mundo y sus esquemas de organización y pensamiento. Es decir, algo casi imposible, ya que la existencia de las facciones depende del esfuerzo constante de aniquilación mutua, del odio secular y del empeño en imponer unas ideas, un credo, una identidad sobre otras.

El conflicto Israel-Palestina como dos entidades enfrentadas y mutuamente excluyentes se acabaría si dejaran de serlo, si dejaran de excluirse y combatirse. Seguramente, tanto entre los israelíes como entre los palestinos hay un número (mayor o menor) de personas que serían capaces hacerlo, pero el poder no está en sus manos, y tampoco el poder de diseminar masivamente sus ideas. En Israel al menos el poder está en el Parlamento, pero dentro de Gaza, el poder es de Hamás, que tiene las armas, el control de los recursos, los medios de comunicación, pero que no tiene la exclusiva. Y como aspira a ello, a tener la exclusiva de la violencia, de la ley y de la verdad, está en guerra con el clan Dogmush y con un grupo llamado Fuerzas Populares. Ahora que la lucha de Hamás con el ejército de Israel se ha detenido, la organización islamista puede dedicar sus esfuerzos a destruir a la competencia.

El fin de semana murieron en Ciudad de Gaza al menos 32 palestinos como consecuencia de los ataques de Hamás. Las concepciones totalitarias de la sociedad, incluidos los totalitarismos religiosos, encuentran enemigos dentro tanto como fuera. Al parecer, Hamás ha enviado a 2.000 combatientes contra el clan Dogmush, y ha desplegado a 7.000 efectivos por toda Gaza. Esto último, dicen los portavoces de la organización islamista, con objeto de evitar «la anarquía y un vacío de poder». Hamás tiene una unidad, llamada Sahm (Flecha), que, según ellos, son algo así como sus fuerzas de seguridad, y según cuentan varias organizaciones internacionales y unos cuantos palestinos, aparte de combatir la delincuencia, combate la disidencia haciendo desaparecer a los disidentes, que es un método irreversible.

Así que después de asistir a la fiesta de la paz de este lunes, y de escuchar las declaraciones entusiastas de Donald Trump, solo podemos felicitarnos por que los rehenes israelíes (los supervivientes) hayan sido liberados, y porque las bombas hayan dejado de caer, mientras observamos el comportamiento de los seres humanos en este preciso lugar del mundo y de la historia, y aprendemos sobre nuestra propia naturaleza, sobre la naturaleza del poder y sobre la causalidad de las ideologías que niegan al otro el derecho de existir.