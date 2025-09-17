El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Thom Yorke del grupo Radiohead. AFP

Radiohead

Thom Yorke pidió «parar» a Netanyahu, pero no basta para evitar el dedo acusador

Maria Maizkurrena

Maria Maizkurrena

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:01

Hay un gran dedo acusador que apunta a Radiohead en estos días de divisiones tajantes. Y, claro, un filón de noticias, de posibles reportajes aflora ... en el punto donde convergen la potencia de convocatoria de un famoso grupo de rock y la potencia de fuego de los adeptos a una causa que no entiende de sutilezas. Estos no se complican la vida mirando alguna vez desde fuera, desde otra parte. Para los adeptos a la causa (¿qué causa?), lo señalado es solo un punto más donde escenificar el conflicto. Que el acusado sea culpable o inocente no importa mientras sirva para mostrar cómo se condena tanto a los que piensan lo que no deberían como a los tibios, a los equidistantes. ¿Quiénes son los equidistantes? Todos los que no están en un bando o en otro, pero no solo los indiferentes; también los que se niegan a seguir la dialéctica deshumanizadora de los bandos; los que miran desde fuera, desde arriba, desde abajo, desde una posición y desde otra. Todos condenables y condenados.

Espacios grises

