Raciocinio

El ser humano se ha definido a sí mismo como animal racional. También como animal que habla, animal cultural, social, consciente o dotado de imaginación. ... Todas estas definiciones se parecen mucho a barreras que ha puesto entre sí mismo y el resto de los animales, igual que pone barreras, definiciones y convenciones entre grupos humanos para separarlos entre sí. Todas estas barreras que el 'homo sapiens' ha levantado para ser la aristocracia de la creación y no mezclarse con la chusma innumerable de los seres vivos van cayendo a medida que se comprueba que otras especies tienen cultura, consciencia y lenguaje con su protosintaxis y todo.

La mayor parte de la gente no se ha enterado. La mayoría de la gente tampoco sabe lo que es la sintaxis (aunque la tenga en la cabeza) y, en general, sigue distinguiendo entre 'las personas' y 'los animales' como si las personas fuésemos vegetales o minerales o formas de vida alienígenas traídas a este planeta en una nave espacial (cosa que algunos literalmente creen, ya que la gente puede creer cualquier cosa, como está demostrado). La verdad es que somos muchos y la mayoría no sabemos gran cosa. Somos muchos y nuestras sociedades son muy complejas y están terriblemente estratificadas. En ciertos estratos saben qué es la ciencia y por dónde se mueve, en otros nos podemos enterar de algo y a otros la información no llega y, si llega, no puede ser descodificada (o sea, que no se entiende).

Así también hay estratos sociales donde se saben cosas sobre la causa contra el fiscal general del Estado (y cosas de alrededor y de detrás y del otro lado) que la mayoría no sabemos. Quienes saben no siempre dicen lo que saben y a veces dicen otra cosa. Tendremos que esperar a ver si el juicio aclara quién filtró los correos, que pudo ser el acusado porque se puso nervioso porque se decía por ahí que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, o pudo ser quien andaba por ahí diciendo que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Espero poder cambiar de opinión, o establecer una, sobre las pruebas aportadas.

Joseph Call, investigador en el campo de la psicología comparada, ha recordado hace poco que «en filosofía, creencias racionales son aquellas que están basadas en la evidencia, y cuando hay otra, se puede cambiar la decisión». Y por eso, a la luz de una reciente investigación en la que él mismo ha intervenido, los chimpancés tienen creencias racionales. Cosa que los investigadores racionalmente creen porque han visto las pruebas. Esas pruebas están a disposición de quien quiera examinarlas bajo la forma de un trabajo científico publicado. Están bastante claras. Lo de García Ortiz y González Amador y su abogado y MAR y… Bueno, eso no va a ser un poco más complicado.