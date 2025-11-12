El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Lux

Rosalía, que parece buscar la aprobación de todo el mundo, se va saliendo con la suya

Maria Maizkurrena

Maria Maizkurrena

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Por la estela de Madonna y Lady Gaga ha conducido Rosalía su último producto, titulado Lux, pero si las dos primeras jugaban con la provocación ... y la rebeldía, la última juega sobre todo con la ambigüedad. Tanta, que ya no se sabe bien en qué dirección fluye la provocación. ¿Estamos asistiendo a una fiesta del capitalismo que todo lo fagocita o a una fiesta del espíritu que se sirve del capitalismo para seducir a las almas desnortadas? Rosalía no dice ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Por no decir, o por decirlo todo, no dice que sea católica; dice que «resuena en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo», frase que puede resultar incomprensible no solo por su sincretismo prodigioso, sino porque está escrita en inglés cuando parece que está escrita en castellano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  2. 2

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  7. 7

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lux

Lux