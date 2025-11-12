Por la estela de Madonna y Lady Gaga ha conducido Rosalía su último producto, titulado Lux, pero si las dos primeras jugaban con la provocación ... y la rebeldía, la última juega sobre todo con la ambigüedad. Tanta, que ya no se sabe bien en qué dirección fluye la provocación. ¿Estamos asistiendo a una fiesta del capitalismo que todo lo fagocita o a una fiesta del espíritu que se sirve del capitalismo para seducir a las almas desnortadas? Rosalía no dice ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Por no decir, o por decirlo todo, no dice que sea católica; dice que «resuena en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo», frase que puede resultar incomprensible no solo por su sincretismo prodigioso, sino porque está escrita en inglés cuando parece que está escrita en castellano.

Madonna y Lady Gaga eran ecuménicas, pero Rosalía es puro (o sea, mezclado y confuso) sincretismo postmoderno. ¡Rosalía lo es todo! ¡Todas las religiones y todas las mujeres! Sus trances místicos tienen lugar en la insoportable levedad y la fluidez engañosa que adopta el fenómeno religioso en las pantallas, los escenarios, los 'best sellers' y los puntos de venta. Sus 'mujeres de lux' (seres de luz, vamos) son el eje de un espectáculo equivalente al que nos dieron Madonna y Lady Gaga, pero al materializarse en otro momento del espacio-tiempo, es ya una cosa totalmente distinta.

Con las dos primeras, la acusación de blasfemia no tardó en llegar. Se la esperaba. En el caso de Lady Gaga, la blasfemia era el producto. Eran entonces las líneas más duras y los bordes más afilados. Con Rosalía, los bordes se difuminan, las separaciones desaparecen y el trance místico se sube a la cabeza como una droga de diseño. Le presta el catolicismo su rica iconografía, la estética de sus liturgias, la luz simbólica y la luz de las velas, y a cambio obtiene la luz mediática y el poder de seducción de un producto hecho a la medida del éxito. Y es que la Iglesia católica es muy hábil y lo aprovecha todo, aunque no tanto como el capitalismo. Pero en fin, ya en 1622 creó la Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe).

Unos medios pueden citar al CIS y asegurar que la fe religiosa está bajo mínimos entre los jóvenes, pero otros medios hablan, entusiastas, de un resurgir de la fe en las generaciones nuevas. Ya ha dicho Rosalía que el uso de la simbología religiosa lo hace «desde el respeto, no la provocación». ¿Fabricar una mercancía profana con los símbolos de lo sagrado no es en sí mismo provocador? Ah sí, pero, como el sueño de la razón produce monstruos y la razón duerme, Rosalía, que parece buscar la aprobación de todo el mundo, se va saliendo con la suya. Se diría que está en la procesión y repicando.