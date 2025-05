Dormir en un hostel te puede costar a veces lo mismo que alojarte en el Gran Hotel The Artist. El director general de este ha ... explicado a EL CORREO que muchos hoteles de Bilbao (como el suyo) han trabajado con la UEFA y acordado tarifas muy inferiores a las del escándalo. Estas, las que han hecho decir a muchos fans del Tottenham y del Manchester que antes dormirían en un parque que pagar esos precios, las vi ayer en todo su esplendor, pues comprobé en Booking.com que tanto los apartamentos de lujo como los cuartuchos míseros ofrecidos por particulares eran, en general, más caros que los alojamientos todavía disponibles en manos de profesionales de la hostelería.

En el sector profesional, no obstante, también ha habido atracos a mano desarmada. Y eso que, en vista de que el abuso no rendía, los precios habían caído ayer a la mitad. Así, es posible dormir rodeado de extraños en una litera de una habitación preparada para contener 20 personas por el módico precio de 220 euros la noche. Y en otro hostel, en habitación de 8 camas (literas), por solo 260 (si reservaste antes te costó el doble). Estas habitaciones han sido comparadas por nuestros visitantes ingleses con el dormitorio de 'El juego del calamar'. Guillermo Santos, refiriéndose solo a los hoteles, ha calificado de «salvajada» el que las habitaciones que en ocasiones de gran demanda ven su precio doblado o triplicado, ahora lo hayan visto multiplicado por 10 y hasta por 20.

Sobre el precio de los alojamientos influyen, desde luego, la oferta y la demanda, pero también la percepción de su valor y el sistema de valores. Algunos opinan que la codicia es el gran motor del mundo, y que eso está bien, pero la codicia sin rubor ni coto crea muchos problemas. Tiene cierta relación con el de la vivienda y con que cientos de personas duerman cada noche en el aeropuerto de Barajas, muchas de ellas trabajadores con sueldos que no les permiten pagar por tener un techo sobre sus cabezas. Hace una semana, cuando ya se intuía que los aficionados ingleses con menos poder adquisitivo, después de hacer frente al abusivo precio de los vuelos, no iban a poder pagarse una 'solución habitacional transitoria', el diario 'Marca' nos daba el siguiente titular: «Bilbao desbarata la oportunidad de convertirse en referencia en Europa». Ojalá no sea así, pero, al parecer, hay precedentes. Guillermo Santos nos ha contado que, aunque «hemos superado grandes pruebas» (el BBK Live, la Europa League), el año pasado se celebró un importante congreso, el Wind Europe, en marzo, y en diciembre la organización ya había decidido que no volverían. Según parece, cuando hablaron de lo que habían pagado por alojarse dijeron algo sobre una extorsión.