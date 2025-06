Lo de la vivienda es un 'escrol' infinito, tal vez porque es un negocio infinito y eso la convierte en un problema sin soluciones. El ... problema consiste en que algo que es para vivir y para ser vivido (vivienda) se ha convertido en una forma de ahorro y de inversión, y el mercado no tiene como objeto ni como objetivo solucionar problemas, sino conseguir altas rentabilidades. Entonces, si el mercado no puede proporcionar vivienda a quien la necesita, tendrán que hacerlo los poderes públicos. ¿No tiene solución el problema de la vivienda? Javier Madrazo dice que sí la tiene. Ayer un artículo suyo acotaba el rompecabezas yendo a la cuestión en un territorio concreto (la Comunidad Autónoma Vasca) con unas instituciones concretas que se reparten competencias específicas y una legislación específica: la vigente y aplicable.

El asunto de la vivienda en España es un asunto concretado y desglosado en 17 comunidades autónomas. Seguramente en todas ellas el obstáculo a la construcción de vivienda asequible y de vivienda de propiedad pública está en el 'nudo gordiano' (como decía el señor Madrazo) de la titularidad del suelo. El señor Madrazo señalaba puntos concretos, puntos calientes, nudos gordianos: puntos donde no se aplica la ley; nudos donde la especulación congela el suelo; el hambre permanente de los gobiernos municipales que les empuja a convertir aquel del que disponen en una fuente de ingresos, a poder ser fabulosos… Y aún así, no solo el Gobierno vasco, sino todos los gobiernos autonómicos tienen a su disposición leyes que les permiten abordar la cuestión, nos explica el autor del artículo. Lo que falta, concluye, es voluntad política.

El tema de la vivienda se despliega así ante nuestros ojos en un 'escrol' infinito. Pasa y pasa y pasa y sigue pasando y no se llega a nada, a poca cosa (lo de la «voluntad política» también es un 'escrol' infinito que se da en infinidad de territorios y de esferas). En la práctica, una de las soluciones al problema de la vivienda vuelve a ser, sigue siendo, que la gente se construya lo que pueda donde pueda para meterse dentro. A esto se le llama 'vivienda ilegal'. Especular con la vivienda hasta el punto de que la función primera de las casas (ser vividas) no se cumple, es perfectamente legal. La palabra 'escrol' (del inglés 'scroll') no está en el diccionario, pero sí en el habla cotidiana. Podríamos haber dicho 'despliegue infinito' y no habríamos evocado igual el pasar y pasar de las imágenes y las noticias por la página de la mente. A veces, el movimiento de las cosas en la página es en realidad un bucle: lo que sale por abajo vuelve a entrar por arriba y la historia se repite infinitamente. Otro día hablaremos del 'escrol' infinito de las pantallas, que también tiene tela.