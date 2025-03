La ciudad y los perros

Comenta Compartir

Lo que sigue no tiene que ver con la novela de Vargas Llosa. Tiene que ver con que en Change.org se están recogiendo firmas ... para que en mi ciudad los perros puedan viajar en el metro, al menos cuando el metro no va hasta la bandera. Solo los canes diminutos pueden ir actualmente en cualquier vagón y siempre en brazos de sus dueños. Es verdaderamente raro que a estas alturas del siglo XXI las ancianas cuya única compañía sea un perrito de 20 kilos estén condenadas a no poder usar este medio de transporte para irse a dar un paseo con el animal en alguna parte que no sea los alrededores de su casa. Es raro porque cada vez hay más gente con perro en las ciudades, gente que vota y opina y consume y que forma un colectivo con unas necesidades y un estilo de vida estrechamente conectados a la presencia del animal. Y porque el sector de los animales de compañía factura en España 2.300 millones anuales. Y porque Bilbao quiere atraer a los turistas sin perro y con perro, pero cuando los visitantes que están acostumbrados a llevar el suyo en el tren subterráneo de Londres o de Roma llegan a la villa, descubren que este no puede poner una patita en el suburbano.

Por eso vemos a 'Pipper', el perro 'influencer', en el vídeo de Youtube de su visita a Bilbao viajando en tranvía, y en el funicular, pero no en el metro. 'Pipper' rondará el límite de los ocho kilos que impide a cualquier mejor amigo del 'Homo sapiens' utilizar este transporte, y para no tener que llevar también una balanza, y para que la gente no se haga la idea errónea de que cualquier perro puede irse con su dueño desde el Casco Viejo a Las Arenas entrando en una estación de Metro Bilbao y saliendo en otra, pues no hay imágenes de 'Pipper' en ninguna de ellas. Dejando a un lado los perros visitantes, una de cada cuatro familias bilbaínas convive con uno. Allí donde hay gente hay perros. Así que en el medio urbano no cumplen las funciones que los hacen tan útiles en el campo, pero aquí están. Algo importante nos aportan, pues en 2022 se registraron en Europa 73 millones de perros, casi el triple que en 2014. También en 2022, un grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco identificó el ejemplar de 'Canis lupus familiaris' más antiguo del continente a partir de un hueso que el equipo del arqueólogo Jesús Altuna había encontrado en la cueva de Erralla. Aunque hay personas que creen que las ciudades son para las personas (solamente), todo hábitat humano pertenece a dos tipos de ellas desde hace al menos 17.000 años: las que tienen perro y las que no lo tienen. De este modo, esta criatura tan especial se instala en la ecuación de la convivencia, y el equilibrio final de necesidades y derechos de todos pasa por que la ciudad sea también de los perros.

