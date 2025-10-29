El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente valenciano, Carlos Mazón.

La bella y la bestia

A Mazón no le alteran sus posibles errores. Le enfurece que se los apunten

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:10

Hoy se cumple el primer aniversario de las inundaciones valencianas del 24, que en Bilbao nos traen a la mente la gran riada de 1983. ... Murieron en Bilbao 34 personas. En Valencia, cuarenta años después, murieron 237, y el presidente de la Generalitat, abrumado por la culpa, presentó su dimisión en una realidad paralela. En esta realidad, Mazón sigue en el cargo un año después, a pesar de un sistema de prevención que no previno, de unos medios de rescate que se activaron con retraso, de unos avisos que no se enviaron cuando habrían sido útiles. El Cecopi, Centro de Coordinación Operativa Integrado, discutía y discutía y retrasaba la toma de las decisiones más elementales (alertar a la población por todos los medios posibles) mientras llovía y llovía y se desbordaban los barrancos y se acumulaban las llamadas de auxilio y los ahogamientos.

