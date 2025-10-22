El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maria Maizkurrena

Maria Maizkurrena

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:00

El suicidio de Sandra en un colegio sevillano me ha hecho pensar en Robert Sapolsky y los babuinos. El suicidio de Sandra, de 14 años, ... me parece a mí que solo podría considerarse un suicidio si definiéramos así lo que pasa cuando una persona cae a un abismo después de haber recibido unos cuantos empujones. Los babuinos, dice Robert Sapolsky, «son mezquinos, infantiles, vengativos». Infantiles. Infancia es una palabra que se refiere a una edad del desarrollo humano. Es la etapa durante la cual somos cachorros, pero los humanos somos cachorros durante tanto tiempo que necesitamos una palabra específica para designar nuestra prolongada inmadurez. Compartimos con otros animales la necesidad de atravesar un periodo de crecimiento, maduración y aprendizaje. El grado de inmadurez, la duración del proceso, el peso del aprendizaje hacen única la infancia humana, que además desemboca en una problemática adolescencia durante la cual continúa o se frustra el proceso de maduración.

