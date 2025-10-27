El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Paseando fantasmas

La agresión como forma de coacción social rebrota con la violencia contra la Ertzaintza

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Sostiene Patxi López que está harto de que se pasee el fantasma de ETA cuando alguien no sabe qué decir para atacar a los socialistas. ... Lo afirma en plena crisis judicial de su partido, con la excúpula de la secretaría de Organización en prisión o en la antesala del banquillo. Cuando sus socios de Bildu hacen alarde en el Parlamento de un antifascismo que no es una amenaza para la democracia mientras ocultan la memoria del terrorismo que nunca combatieron y nunca condenaron, ni con ETA activa ni después. La violencia contra la Policía vasca de una izquierda abertzale enmascarada en banderas de conveniencia no es una fantasmada, es un rebrote de la agresión como arma de coacción social. El señalamiento de Otegi a la Ertzaintza, diciendo que se ha alimentado su impunidad o que tienen en sus filas a infiltrados de la extrema derecha española, recuerda los peores tiempos en que, además de sufrir el terrorismo, la Policía autonómica tenía que hacer frente a las campañas de acoso y derribo desde la izquierda abertzale.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  2. 2 Aires peruanos mueven el molino
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  5. 5

    La crueldad de la ELA: «Las bodas de mis hijos, los nietos... El primer mes solo pensaba en lo que me iba a perder»
  6. 6

    «Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»
  7. 7 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  8. 8

    El atentado resuelto 19 años después
  9. 9

    «Me resbalan las campañas de odio hacia mí en las redes»
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Paseando fantasmas

Paseando fantasmas