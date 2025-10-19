El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un testigo estridente

Un micrófono revela la auténtica personalidad mejor que un test psicológico

Juan Bas

Juan Bas

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:01

La invención del cine sonoro frenó la gran capacidad narrativa muda y dejó fuera de juego a actores y actrices cuya voz no pasó la ... prueba del micrófono. La precariedad técnica de los grandes artefactos de la época, que tenían que disimular en centros de mesa y camuflajes similares (el uso de la jirafa por encima de las cabezas fue posterior), empeoraba las voces y hacía más flagrantes los malos timbres. En la trama del musical 'Cantando bajo la lluvia' se contaba con mucha gracia. Y Gloria Swanson en 'El crepúsculo de los dioses' sentenciaba que el sonoro había convertido a los actores en meros charlatanes. Aseguraban, aunque puede ser bola, que a Victoria Beckham, la pija de las Spice Girls, le cortaban el micrófono durante las actuaciones ante el público para que no estropeara todavía más el conjunto. Al parecer, la pija Victoria lo sabía y le importaba un huevo Fabergé.

