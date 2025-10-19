Un testigo estridente

La invención del cine sonoro frenó la gran capacidad narrativa muda y dejó fuera de juego a actores y actrices cuya voz no pasó la ... prueba del micrófono. La precariedad técnica de los grandes artefactos de la época, que tenían que disimular en centros de mesa y camuflajes similares (el uso de la jirafa por encima de las cabezas fue posterior), empeoraba las voces y hacía más flagrantes los malos timbres. En la trama del musical 'Cantando bajo la lluvia' se contaba con mucha gracia. Y Gloria Swanson en 'El crepúsculo de los dioses' sentenciaba que el sonoro había convertido a los actores en meros charlatanes. Aseguraban, aunque puede ser bola, que a Victoria Beckham, la pija de las Spice Girls, le cortaban el micrófono durante las actuaciones ante el público para que no estropeara todavía más el conjunto. Al parecer, la pija Victoria lo sabía y le importaba un huevo Fabergé.

El micrófono, ese inquietante aparato cuya potencia y funcionamiento está en manos de otros, los técnicos de sonido, que juega con frecuencia malas pasadas a los distraídos y revela en ocasiones la auténtica personalidad mejor que un test psicológico. Recuerdo que descubrí en Italia que si a un italiano le das un micrófono, comprendes lo que es la eternidad. Formé parte de una mesa redonda que duró tres horas y que creí que era una broma de cámara oculta. Mis colegas italianos no soltaban el micrófono ni a tiros, los que a mí me entraron ganas de darles. Para el incontinente verbal un micrófono es el falo irresistible cuya proximidad a la boca lo llena de frenesí.

Lo mejor es cuando entre políticos, el prócer de turno larga a su correligionario más cercano el comentario que cree fuera de registro pero que oye todo el mundo. Ya están resabiados y apenas les pasa; ahora incluso se tapan la boca para que no les lean los labios. Pero cuando ha sucedido esa involuntaria puesta en evidencia resulta esclarecedora y ha tirado por tierra con un simple comentario o exabrupto los discursos más floridos y las impostaciones más elaboradas, ya que te das cuenta de que lo único verdadero que ha dicho el insigne es lo que ha creído que no se oía.

El micro es un testigo estridente del alma y la exterioriza por sus flancos más oscuros, que suelen ser los más reales. Puede ser la caja de resonancia de lo estentóreo admisible o el eco de una fatua vacuidad. Lo que dijo Lawrence Durrell de que la vida es como un pepino que a veces tienes en la mano y otras…, lo podía haber dicho del micrófono. Con un tonto, el micrófono opera del mismo modo que un tambor o una corneta: lo usará con entusiasmo y gran estrago.