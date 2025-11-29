El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Padre nuestro

Para ejercer su codicia criminal, Pujol se puso la máscara de la patria

Juan Bas

Juan Bas

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

Vi hace poco 'Parenostre' (en la versión original en catalán), estimable película de este año dirigida por Manuel Huerga con un inspirado Josep María Pou ... encarnando al que fue honorable Jordi Pujol. Por el texto final en el filme supe que el juicio a la familia Pujol comenzaba ahora, en noviembre, 11 años después de que aflorara el caso, parecen demasiados. De hecho, la matriarca, el cerebro económico, Marta Ferrusola, ya ha muerto. Se refería a sí misma en la trama como madre superiora y un millón de pesetas afanado para llevar a Andorra era un misal, en armonía con la devoción de la señora y mucho más fina que la metáfora con embutido de los navarros.

