El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Niños con armas

La Rusia bélica de Putin premia las mejores notas con un curso de formación militar

Juan Bas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

No me refiero con el título a los niños que van dando la tabarra con un tambor, una corneta o un silbato y que dan ... ganas de cometer más que un infanticidio, un parricidio (si te quejas, te preguntarán con cara hostil si es que no te gustan los niños). Aludo a niños con armas de verdad, de fuego; niños a los que se les entrena con máquinas de matar. Pasada por los tamices del tiempo y del recuerdo, seguramente la novela de Vargas Llosa que más me gusta es 'La ciudad y los perros'. Narra la vida en un colegio militar, que opera como correccional, de niños y adolescentes que reciben una educación alienante, de rancio espíritu castrense, articulada mediante la humillación, el machismo y la brutalidad, con el culto a la ley del más fuerte como código primordial en las relaciones entre los cadetes y de estos con los militares que hacen de profesores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  5. 5

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España
  6. 6

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud
  7. 7 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  8. 8

    Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días
  9. 9

    La mitad de las víctimas de violencia de género son extranjeras y un 30% latinas
  10. 10 Así descubrió Gehry dónde tendría que levantar el museo Guggenheim en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Niños con armas

Niños con armas