El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AdobeStock

Mirones

Juan Bas

Juan Bas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

Leí que en el Londres victoriano hubo un servicio para solaz visual de caballeros. Se trataba de un lugar atendido por una madama en el ... que el cliente escogía entre varias mujeres a la que quería ver desnudarse. La peculiaridad estaba en que el caballero de modesta rijosidad se sentaba en un butacón de alto y amplio respaldo, el cual operaba de biombo preservador de su intimidad, situado de espalda a la mujer que se desnudaba, cuya imagen veía reflejada en un espejo colocado frente a él que le brindaba un buen encuadre. Morbo británico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  9. 9

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mirones

Mirones