Machos probados

Sigue habiendo agresiones homofóbicas, con palizas en toda regla e incluso torturas

Juan Bas

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:19

Comenta

Me gustaría volver a ver una película mejicana dirigida por Arturo Ripstein que vi hace muchos años, cuando se estrenó. Se titula 'El lugar sin ... límites' (1977) y está basada en la novela homónima de José Donoso. En el clímax de la sórdida historia, el hombre travestido, la Manuela, provoca con valentía a unos bestiales machos rurales para distraer la atención hacia su hija y que no resulte violada. Entre los mejicanos más machistas y quizá gays vergonzantes se da la práctica llamada del macho probado. Consiste en tener una relación homosexual, comprobar y demostrar así que eso no es lo suyo y que no se es maricón y seguir con las mujeres. Muy chusco y revelador. En la película, los machos andan nerviosos porque la Manuela los está poniendo cachondos con sus requiebros y carantoñas y la matan a golpes para acabar con el deseo.

