El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La estatua ecuestre del general Francisco Franco es retirada de la plaza del Ayuntamiento de Santander en 2008.

Generalísimo

Causan estupor los jóvenes que nada saben del régimen totalitario y lo reivindican

Juan Bas

Juan Bas

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Se ha cumplido el 50 aniversario de la muerte de Franco, el generalísimo. Del 20 de noviembre de 1975 ha quedado como una imagen para ... la Historia la comparecencia en TVE del último presidente del Gobierno de la dictadura y primero de la monarquía, Carlos Arias Navarro (quien se ganó durante la Guerra Civil el apodo de El Carnicerito de Málaga), con su cara de viejo monito orejón embargada por la tristeza, sus compungidas palabras «españoles, Franco ha muerto», y el puchero ante la cámara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  4. 4 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  5. 5

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  6. 6

    Las ovejas gais están de moda
  7. 7

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  8. 8

    El pueblo vasco aislado sin quitanieves
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Generalísimo

Generalísimo