Un soldado español en la guerra de Irak.

Dinamita sudada

El infierno nuclear resucita el miedo que atenazó al mundo durante la Guerra Fría

Juan Bas

Juan Bas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:00

Volví a ver 'Faraón', superproducción polaca dirigida en 1966 por Jerzy Kawalerovicz (está en el bendito Filmin). Todavía es muy buena. Cuenta el difícil reinado ... del imaginario Ramsés XIII, que por un lado se enfrenta al peligro de invasión de los asirios y por otro afronta la crisis económica que sufre Egipto y que sume al pueblo en la pobreza. Para combatir ambos males, el faraón quiere disponer de la fortuna amasada por los poderosos sacerdotes y estos se niegan a la contribución. Lo de que la iglesia se muestre remisa a que le toquen los tesoros viene de antiguo. Para mostrar su poder al pueblo soliviantado y amedrentarlo, los sacerdotes se valen de una espectacular puesta en escena. Por sus conocimientos de astronomía saben que se va a producir un eclipse y su momento exacto. El sumo sacerdote advierte al pueblo congregado que si persiste en su empeño, Amón Ra, que está de su lado (Dios siempre está del lado de la empresa, por lógica corporativa), se va a mosquear y los va a dejar sin la necesaria luz. Se lo demuestra. Se produce el eclipse. El sol se pone negro y la oscuridad en pleno día aterroriza al pueblo y lo amansa. Los sacerdotes se apiadan de la plebe postrada que implora perdón y al cabo de un ratito vuelve a lucir el sol.

