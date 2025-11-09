Dinamita sudada

Comenta Compartir

Volví a ver 'Faraón', superproducción polaca dirigida en 1966 por Jerzy Kawalerovicz (está en el bendito Filmin). Todavía es muy buena. Cuenta el difícil reinado ... del imaginario Ramsés XIII, que por un lado se enfrenta al peligro de invasión de los asirios y por otro afronta la crisis económica que sufre Egipto y que sume al pueblo en la pobreza. Para combatir ambos males, el faraón quiere disponer de la fortuna amasada por los poderosos sacerdotes y estos se niegan a la contribución. Lo de que la iglesia se muestre remisa a que le toquen los tesoros viene de antiguo. Para mostrar su poder al pueblo soliviantado y amedrentarlo, los sacerdotes se valen de una espectacular puesta en escena. Por sus conocimientos de astronomía saben que se va a producir un eclipse y su momento exacto. El sumo sacerdote advierte al pueblo congregado que si persiste en su empeño, Amón Ra, que está de su lado (Dios siempre está del lado de la empresa, por lógica corporativa), se va a mosquear y los va a dejar sin la necesaria luz. Se lo demuestra. Se produce el eclipse. El sol se pone negro y la oscuridad en pleno día aterroriza al pueblo y lo amansa. Los sacerdotes se apiadan de la plebe postrada que implora perdón y al cabo de un ratito vuelve a lucir el sol.

Los eclipses esgrimidos por el poder en el presente siglo son diferentes, pero en esencia semejantes y su finalidad es la misma: la paralización de la ciudadanía por el miedo. Un eclipse también espectacular, y trágico, fue el atentado de las torres gemelas. No estaba previsto, se supone, pero el suceso y el miedo provocado en la sociedad norteamericana por el terrorismo lo aprovechó la Administración Bush para declarar la guerra a Irak con otro eclipse muy útil, la mentira. En este caso la de las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam. El infierno y su fuego eterno tienen escaso predicamento en la actualidad y asustan poco. Cualquier día la Iglesia lo deroga, como hizo con el limbo. Sin embargo, el infierno nuclear está vigente y resucita el miedo que atenazó al mundo durante la Guerra Fría. Que al frente de los principales arsenales nucleares estén dos megalómanos con rasgos de psicopatía que citan con desparpajo el riesgo de tercera guerra mundial, no sé si ya nos pilla curados de espanto. Sin embargo, el peligro está ahí. Lo muestra con tensión y acierto la nueva película de Kathryn Bigelow cuando el procedimiento falla y las cosas se pueden ir de las manos por escalada. El título es metafórico: 'Una casa llena de dinamita'. La casa es el mundo y si la dinamita está mal conservada suda nitroglicerina.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Irak