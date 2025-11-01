En un concurso hacían referencia a 'David Copperfield', la novela de Dickens, y una chica dijo: «¡Anda!, David Copperfield, como el mago». Zanjó con este ... orden personal de aparición en el mundo el dilema de si es antes el huevo o la gallina, al menos en literatura. Supongo que algo parecido sucede cuando se cita 'Crónicas marcianas'; habrá mucha gente que cree que ese título era original para el programa nocturno que conducía Javier Sardá.

Pues no. 'Crónicas marcianas' es un libro memorable, una obra maestra de la literatura norteamericana del siglo XX, escrita por el gran Ray Bradbury y publicada en 1950. En español se encuentra en Editorial Minotauro. Es un placer y un deber ensalzar 'Crónicas marcianas' y ayudar a descubrirlo a quienes aún no lo hayan leído. A Borges le maravillaba el libro; escribió un breve y fascinante prólogo («ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena») en el que confesaba que le producía terror, vértigo de soledad y una inquietud metafísica.

'Crónicas marcianas' dio a conocer a Ray Bradbury y se encuadra en el género de la ciencia ficción, aunque el autor prefería considerarlo literatura fantástica; creo que resulta más ajustado. El libro lo forman una serie de relatos, o capítulos, si lo entendemos como una novela. Ya que esa crónica de viajes y colonización de Marte está unida por un sutil hilo narrativo que hace trascendente el conjunto y le da una entidad superior. La historia sucede en un futuro que hoy para nosotros ya es en su mayor parte pasado, pues transcurre entre 1999 y 2005 y solo los tres últimos cuentos se fechan en 2026.

No hay descripciones tecnológicas ni elucubraciones sobre posibles realidades futuras; se habla del cohete, sin más, tripulado por hombres que van en celdas de metal. Lo que confiere a 'Crónicas marcianas' su dimensión de obra maestra es el subyugante aroma de melancolía que desprenden sus páginas de atractivo hipnótico y la concepción de Marte como un territorio moral. Un aura de romanticismo ilumina la oscuridad de un terror mágico y sobrio; un miedo ante lo ambiguo, equívoco y abominable. La difícil poética de lo inquietante.

La novela más famosa de Bradbury es 'Farenheit 451', y tiene otras. Pero sobre todo escribió cuentos, cientos, de variados géneros. Páginas de Espuma acaba de publicar una amplia antología de un centenar en una edición a cargo de Paul Viejo. Están ordenados por el orden cronológico de su primera publicación y se incluyen los de 'Crónicas marcianas', desprovistos así de la interrelación de conjunto que prefirió Bradbury.