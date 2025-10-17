El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El zapato en el estanque

Sánchez ocupa demasiado espacio en un álbum en el que siempre aparece solo

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Es una imagen que se ha quedado clavada en el panel de nuestra memoria colectiva y que emerge una y otra vez en la marea ... de este ruidoso y furioso presente español: Sánchez en la cumbre de La Haya apartado de todo el grupo y mirando hacia la cámara con una medio sonriente cara de pan. El patetismo de aquel posado del 25 de junio resulta mortificante. Desde entonces, Sánchez no ha hecho otra cosa que intentar borrar, rebatir, neutralizar esa imagen de niño raro, que juega solo en el recreo, con esas otras fotos en las que estrecha la mano de António Guterres, de Bill Gates, de Trump… Desde entonces, el hombre va de plató en plató planetario, de la Asamblea General de la ONU a la Fundación Gates y de esta a la cumbre de Egipto como el turista que se hace selfis con todos los muñecos que pilla en un museo de cera, y hasta con los conserjes, para decir luego: «estuve ahí». Pero esa danza sin tregua por el fotomatón mindundial de la geopolítica mundial no borra la estampa dramática, contra la que lucha, de su desamparo cateto en la tarima atlantista en la que creyó que iba a dar la nota heroica y dio la de una ridícula soledad.

