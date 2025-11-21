El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Rufián sin fronteras

Logró que Mazón adoptara el papel de víctima a fuerza de no dejarle responder

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Fue en el marco de la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Rufián se nos quiso lucir como mazo de Mazón con ... una táctica un tanto torpe: no dejándole responder a las preguntas que le hacía. Con ello logró exactamente el efecto contrario: que el compareciente no aclarara nada y adoptara el papel de víctima. Fue ese el primer interrogatorio del mundo en el que, cuando el interrogado va a responder, el interrogador le interrumpe de manera tajante con un «que se calle» o un «no me interesa». Pero lo más grave de aquella intervención estelar, y que da fe del momento de impunidad verbal del que gozan algunos personajes en estos días, es que llegó a acusar a los propios policías que acompañaban a Mazón de complicidad y cesión al soborno: «Han dado una medalla a los escoltas para que no hablen. Ya está. Punto pelota».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura
  6. 6

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  7. 7

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  8. 8 Solucionados los accidentes que han provocado importantes retenciones en las carreteras vizcaínas
  9. 9

    Declaran ilegal el control con huella dactilar para los policías de Barakaldo
  10. 10

    El PNV, «perplejo» con un fallo que supone la «judicialización de la política»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rufián sin fronteras

Rufián sin fronteras