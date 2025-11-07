El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El retiro

¿No podía esperar un día la despedida de Mazón después de haberla aplazado un año?

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Es una novedosa figura que ha irrumpido con fuerza en el deprimente panorama de la vida pública española: el retiro del político para reflexionar sobre ... su futuro cuando planea sobre él la sombra de la dimisión. La monástica iniciativa la estrenó Sánchez el 24 de abril del pasado año cuando anunció en una memorable carta, que publicó en su cuenta de X, la decisión de recluirse cinco días para meditar sobre si le merecía la pena seguir al frente del Gobierno. El jueves de la semana pasada era Carlos Mazón el que anunciaba al mundo una decisión prácticamente calcada hasta en el día de la semana elegido, otro lunes no precisamente de gloria, para la gran revelación. Mazón ha estado sumido cuatro días en una reflexión que calificó de profunda. ¿Reflexión sobre qué? Uno trata de buscar una interpretación plausible, sea ideológica o teológica, a esta práctica anacorética que amenaza con convertirse en moda. ¿Qué significa esta traslación a la política de los modos religiosos? ¿Responde a una sustitución de la fe por el culto al poder? ¿Se ha desacralizado la primera en favor del segundo o se han empeñado los altos cargos de nuestros partidos en representar la parodia de una espiritualidad de la que carecen?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  5. 5 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  6. 6

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»
  7. 7 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  8. 8

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions
  9. 9

    Sabina se marcha como un señor
  10. 10

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El retiro

El retiro