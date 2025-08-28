El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 28 de agosto
¿Un pacto de qué?

Lo que a Sánchez le interesa es tildar a toda la oposición de 'ultraderecha negacionista'

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:49

Desde su agrio estreno con la moción de censura a Rajoy en 2018, el programa del actual PSOE puede definirse como el de la imposibilidad ... de cualquier relación mínimamente constructiva con el PP y como la aplicación sistemática de aquel 'no es no' que Sánchez explicitó como principio tras sus frustrantes resultados en las generales de 2015. Es en el contexto de esta larga década de desencuentros donde se sitúa la propuesta de un pacto de Estado frente al cambio climático con el que ahora trata de echar balones fuera y eludir las responsabilidades en la gestión de los incendios, en la ausencia radical de previsión y en la inexistente política de ayudas a los afectados en la que sí hallaría con toda seguridad en la oposición los puntos de acuerdo a los que no le interesa llegar. Lo que a Sánchez le interesa es tender cortinas de humo, vender humo y avivar las brasas de la polémica sobre el calentamiento global para subir la temperatura de la gresca local y meter a toda la oposición en el saco de 'la ultraderecha negacionista y terraplanista'. Lo que está haciendo es repetir de modo calcado el guión del Zapatero que proponía una angélica 'Alianza de Civilizaciones' en un septiembre de 2004 que lo que pedía a gritos era una simple alianza entre los españoles divididos, como no lo habían estado en toda la etapa democrática, por la forma en la que él había llegado al poder unos meses antes y entre dos centenares de muertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

