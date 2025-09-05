El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y en apoyo a Palestina Miguel Toña

¿Gudaris del Islam?

Ni en el Tour ni en el Giro se ha visto nunca un numerito como el que reventó la Vuelta

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:03

La Convención de Ginebra representa el precario círculo de legalidad que se puede trazar en el caos que constituye todo conflicto bélico. Dos de sus ... puntos esenciales son la expresa prohibición de tomar rehenes y la de utilizar hospitales para poner objetivos militares a cubierto de los ataques enemigos. Ambas acciones, que configuran la práctica habitual de Hamás, son consideradas crímenes de guerra por los tratados internacionales de 1949. Resulta, por tanto, llamativo y sospechoso el modo sistemático en que se omite este hecho por parte de quienes no dejaron de calificar de crimen de guerra el simple uso del derecho a la legítima defensa del Estado de Israel ya en los mismos días de octubre de 2023 en los que se produjo la salvaje ofensiva de Hamás contra la población judía desde la Franja de Gaza. Como lo ha explicado recientemente en nuestra prensa el almirante y analista Juan Rodríguez Garat, «la declaración de guerra a Hamás no contraviene la Carta de las Naciones Unidas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  2. 2

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  3. 3

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química
  6. 6

    Un caso de legionella obliga a desinfectar 300 pisos en una urbanización de Getxo
  7. 7 ¿Por qué Israel corre la Vuelta y no estuvo en la Clásica de San Sebastián? Estos son los motivos
  8. 8 Juanma Castaño sobre los manifestantes de Bilbao: «Muchos celebraban hace nada la muerte de guardias civiles, concejales...»
  9. 9

    Una violenta protesta contra Israel revienta la etapa de la Vuelta en Bilbao
  10. 10

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Gudaris del Islam?

¿Gudaris del Islam?