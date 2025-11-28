El caserío o mirando al dedo

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:03

«Cuando un dedo apunta al cielo, el tonto mira al dedo». Es un proverbio oriental que me viene con frecuencia a la cabeza en ... este país en el que parece que, por desesperanza, frustración o agotamiento, el sanchismo nos ha vuelto a todos tontos. Un ejemplo está en la polémica sobre el caserío en el que se pudo reunir Sánchez con Otegi para perpetrar la moción de censura que derribó a Rajoy. Realmente, uno no acaba de entender qué importancia tiene que se reunieran en un caserío, un iglú o un hórreo asturiano. Lo grave es el pacto que Sánchez hizo con Bildu y todas las fuerzas anticonstitucionales para tomar La Moncloa. Da igual si se llevó a cabo física o telepáticamente, si se comunicaron por teléfono o whatsapp, por tam tam o usando de taquígrafo una txalaparta. Lo grave es ese pacto que todos sabemos que tuvo lugar pues nadie se aventura a una moción semejante si no las tiene todas consigo. Por otra parte, creer que Sánchez se lanzó a ella sin paracaídas no es algo que le redimiría política ni moralmente, sino que en todo caso nos lo presentaría como más temerario y tahúr de lo que ya sabemos que es.

