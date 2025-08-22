El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EP

Cambiando el cielo

Ante situaciones de alarma, el Gobierno se escaquea detrás de las autonomías

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06

Es una de las estrambóticas y famosas frases de Yolanda Díaz que hicieron en su día las delicias de las redes sociales y que no ... puedo quitarme de la cabeza en este verano en el que arde el país entero por culpa -según la propia líder de Sumar- del cambio climático: «Vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo». De asaltar el cielo, como vaticinaba Pablo Iglesias en octubre de 2014, Yolanda Díaz pasaba en mayo de 2023 a la promesa de cambiarlo. Dos años después, salta a la vista el clamoroso éxito de semejante plan estratosférico: España convertida en un pebetero olímpico. Y uno piensa si no hubiera sido más realista y más práctico que andar domando y domesticando la meteorología, como solo Yolanda sabe hacerlo, haberse conformado con un objetivo algo más modestito como el de prever sus efectos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  2. 2

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  3. 3

    Histórico indulto de un toro en la plaza Vista Alegre de Bilbao
  4. 4

    Sesión de concierto y de terapia con una Rozalén que quiso «hacer llorar a los vascos»
  5. 5 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  6. 6 Ainhoa Cantalapiedra brilla en Pinpilinpauxa: «Mi ilusión es ser madre soltera a mis 44 años»
  7. 7 Rozalén: «Soy hija de uno de esos padres que se sabían toda la alineación del Athletic de Bilbao»
  8. 8

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  9. 9 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  10. 10

    Aburto defiende la «impecable» labor policial: «Bilbao no puede ser una ciudad sin ley»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cambiando el cielo

Cambiando el cielo