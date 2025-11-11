El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los tuits

No hay que permitir la impunidad de la calumnia porque lo envenena todo

Fernando Luis Chivite

Fernando Luis Chivite

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

En primer lugar, Miguel Ángel Rodriguez está ahí. Eso no es un secreto. Todo el mundo sabe que Miguel Ángel Rodríguez está ahí. En su ... puesto. Haciendo lo que tiene que hacer. Lo que hace bien. Los periodistas lo saben. Los abogados lo saben. Los políticos, los jueces, lo saben. La gente bien y la chusma plebeya también lo saben. Nadie lo ignora. Cuando, curiosamente, se suponía que trabajaba en un discreto segundo plano. No obstante, debido a la desconcertante ley de la reversibilidad mediática, Miguel Ángel Rodriguez se ha instalado (tal vez sin quererlo y a su pesar) en un primer plano permanente. Yo ahora no hago más que oír hablar de Miguel Ángel Rodriguez en todas partes. En las televisiones. En las radios. En las redes. En el mundo real. Qué hartazgo, Lutxo, viejo amigo. Incluso cuando no está se le ve. O se le intuye de un modo místico. Y eso es una maldición. La maldición del demasiado bueno en su arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo
  10. 10 Dolores Aguirre, una ganadera de película

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los tuits

Los tuits