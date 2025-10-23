El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mujer pasea mientras sostiene un paraguas. EFE

La realidad

Fernando Luis Chivite

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:00

A veces llueve y, por supuesto, no hay nada como los días de lluvia. Con esa tristeza magistral. A la gente se le pone cara ... de lluvia y entonces, solo por eso, ya parece más sola. ¿Sabías que las personas nos resultan más amables cuanto más solas parecen?, le digo a Lutxo, en la terraza del Torino. Pero Lucho ahora no piensa más que en comprarse una televisión nueva. Con una pantalla de 85 pulgadas, me explica. Le pregunto: ¿No es muy grande? Y me dice que quiere alcanzar una experiencia inmersiva. Tener la sensación de que él también está jugando el partido. O actuando en la película. O sea, que está dentro y no fuera.

