Obviedades

La seria jugada, por decirlo así, que intentó el sector duro del PP contra el fiscal general del Estado se descubrió. Ya está. Ha costado, ... pero al fin ha llegado. Y más vale. Pero el otro sector (el tal vez no tan duro), la permitió a sabiendas de que era una infamia. Y ha tenido que secundarla. Aunque a algunos les diera vergüenza la grosería y la zafiedad obvias. No obstante, la grosería y la zafiedad, la calumnia y la infamia, van a seguir estando ahí, claro. Al menos, un poco más, todavía. Eso, consciente o inconscientemente, lo sabemos todos. Lo malo para el PP (lo bueno para Vox) es que ese mal estilo (el juego sucio, el insulto, el bulo, la insidia), están ganando puntos en el mercado político. Y el resultado es que al líder de la oposición, al señor Núñez Feijóo, que aceptó bajar a Madrid porque le aseguraron por activa y por pasiva que obtendría holgadamente la mayoría absoluta, ahora se le está re(s)tando desde dentro. Dicho de otro modo: se le está haciendo luz de gas en su propia empresa. Algunas veces, perplejo, me pregunto si sabrán lo que están haciendo. Otras, aterrado, intento convencerme de que no.

Ahora bien, por otro lado, ¿no pasa nada? ¿Todo vale? Es decir, ¿se pueden montar casos escandalosos con acusaciones espectrales de naturaleza fantasmagórica, y toda esa publicidad sale gratis, pelillos a la mar, nos olvidamos de todo, Lutxo?, le digo a Lucho el lunes, bajo el toldo otoñal de la terraza del Torino. Y él, que cada día está más sordo (o se lo hace), me sale con que en el Eroski ya han sacado la mesa de mantel rojo con los turrones y mazapanes. Y como ve que cierro un ojo y le pongo cara rara, me suelta: A mí me sigue gustando la Navidad, lo siento. Y además me chifla el mazapán, añade. Y sí, vale, lo sé. Y lo acepto: la Navidad tiene algo. Es una idea en la que caben muchas emociones complejas y diversas. Incluso cuando decimos que la odiamos, cosa que todos decimos alguna vez, reconocemos que tiene su encanto. Pero todavía estamos en octubre, Lutxo. Lo que viene ahora es Halloween. La fiesta de los muertos, le digo. Pues a mí, Alberto, me caía bien, dice él. ¿En qué sentido?, le pregunto. Y me dice: En todos los sentidos, en los cinco. Y en el sexto, también. Así que le digo: Lo malo para el PP (lo bueno para Vox), es que Feijóo parece no ser él. Parece que él mismo lo dudara. Como si empezara a sospechar que no ocupa el lugar que creía. Como si temiera que haga lo que haga, a partir de ahora, será poco. Como si no supiera qué vender, Lutxo, le digo. Y me suelta: Pues Isabel dice que lo que hay que hacer es estimular el consumo.

