El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE

Obviedades

El juego sucio, el insulto, el bulo están ganando puntos en el mercado político

Fernando Luis Chivite

Fernando Luis Chivite

Martes, 28 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La seria jugada, por decirlo así, que intentó el sector duro del PP contra el fiscal general del Estado se descubrió. Ya está. Ha costado, ... pero al fin ha llegado. Y más vale. Pero el otro sector (el tal vez no tan duro), la permitió a sabiendas de que era una infamia. Y ha tenido que secundarla. Aunque a algunos les diera vergüenza la grosería y la zafiedad obvias. No obstante, la grosería y la zafiedad, la calumnia y la infamia, van a seguir estando ahí, claro. Al menos, un poco más, todavía. Eso, consciente o inconscientemente, lo sabemos todos. Lo malo para el PP (lo bueno para Vox) es que ese mal estilo (el juego sucio, el insulto, el bulo, la insidia), están ganando puntos en el mercado político. Y el resultado es que al líder de la oposición, al señor Núñez Feijóo, que aceptó bajar a Madrid porque le aseguraron por activa y por pasiva que obtendría holgadamente la mayoría absoluta, ahora se le está re(s)tando desde dentro. Dicho de otro modo: se le está haciendo luz de gas en su propia empresa. Algunas veces, perplejo, me pregunto si sabrán lo que están haciendo. Otras, aterrado, intento convencerme de que no.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  5. 5 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7 Fraude, bajas y detectives: el nuevo triángulo del mercado laboral
  8. 8 Una mezcla latina, oriental y vasca en el bistró de un discípulo de Atxa
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de residuos orgánicos que implica una rebaja de hasta un 20% en la tasa de basuras
  10. 10 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Obviedades

Obviedades