El guante

Fernando Luis Chivite

Fernando Luis Chivite

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

Parece que Mazón ha dimitido. Al fin. Pero no hablemos más de Mazón, por favor. No hablemos siquiera de su calculada y cronometrada dimisión. Ya ... basta. ¿Podría haber dimitido antes? Sí, por supuesto. ¿Qué absurdo sesgo erróneo de la mente se lo ha estado impidiendo a lo largo de todo este tiempo? No lo sabemos. Sin duda, habría sido preferible. Sobre todo, para él mismo. Para su salud y su familia, quiero decir, naturalmente. Y ahora se siente una víctima. Lo que quiero decir, Lutxo, es que nos equivocamos una y otra vez. Constantemente. Casi sin darnos cuenta. Como títeres atrapados en sus hilos. Nos equivocamos con fiereza, podría decirse. Como posesos. Como poseídos por el error. Ya lo decía Sandie Shaw: Somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Qué tiempos. Yo diría en la cuerda del error, pero es lo mismo, claro. No obstante, la frustración, hay que gestionarla.

